資誠聯合會計師事務所(PwC Taiwan)於17日接獲台北所員工通報：其家人確診COVID-19並送醫治療，該員工當日即自主居家隔離。後經採檢後，該員於今日接獲通知確認為陽性。

資誠表示，該確診人員於5月17日自主隔離日時，PwC Taiwan即匡列曾近距離接觸者計21名員工，並執行預防性居家檢疫，不得外出且逐日回報體溫及健康狀況，目前皆無不適症狀。

該員自5月14日起，即因事務所防疫分流政策居家辦公迄今，PwC Taiwan並於5月16日進行台北所全面消毒，並於該員5月17日通報家人確診後，主動通知大樓管理進行全面消毒，並針對該員工作場域及公共區域再次進行消毒，同時封鎖該員工作區域2星期，該區域所有人全數在家工作，禁止進入辦公室及至客戶端工作。

PwC Taiwan強調，因在家工作制度已行之有年，員工已充分熟悉遠距工作模式，且該員工自5月起已未至客戶端工作，故不影響營運及客戶；PwC Taiwan將持續積極配合政府防疫政策，強化防疫作為，並隨時關注所有員工健康。

(中時 )