受疫情延燒影響，全台各級學校停課，雖然家長、老師都很無奈，但此情況是否可能改變未來學生學習模式？嶺東科技大學為呈現教學方式的變革，攜手知名藝術家阿蕉製作巨幅插畫裝置「Now＆Future」，有趣的圖樣搭配鮮明色彩，盼療癒師生心靈。

大幅插畫裝置藝術就設置在嶺東科大行政大樓外牆上，以書籍、3C平板用品、圖書館及奔跑的學生為創作元素，作者阿蕉說，「Now＆Future」是運用時下流行的語言、生活模式等轉換為圖像符碼，以校園學習為基石，盼培養年輕世代對自我專長的啟發，並藉由科技、網路展現獨特創意能量。

阿蕉為跨領域創作者、被譽為是「非典型藝術家」，他曾在嶺東科大視覺傳達設計系擔任兼任教師，並以「插畫設計」課程創下系上高人氣教師的美名，首度受邀為學校創作大學插畫裝置藝術，未來該作品將典藏在校園內。

校方指出，受疫情衝擊，各大專院校都改採遠距教學，而嶺東科大的校園精神「LEARNING TRANSFORMS U＃學習無設限」，正符合疫情下的學習模式，透過裝置藝術此「將未來建構在每個當下的累積」的意涵，盼呈現學校致力打造多元、創意、有活力校園的展望。

嶺東科大強調，此裝置藝術亮相時，正巧遇到學生因疫情改採遠距教學的時刻，也因此無法讓師生近距離感受藝術的溫度，但希望透過影像傳遞，能帶給社會正面能量，未來也計畫與更多新生代藝術家合作、打造更多校園裝置藝術。

(中時 )