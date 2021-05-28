台中慈濟醫院林姓胸腔外科醫師，2016年間為何姓女患者施行甲狀腺切除手術，因手術前未善盡說明責任，且在手術時不慎劃傷何女食道，事後何女向林請求損害賠償，法院審查認為食道損傷是該項手術既有風險、醫師應無過失，但他術前未盡告知義務，仍判醫院及醫師連帶賠償30萬元。

判決指出，何姓女子因反覆發燒心悸，2016年1月14日到台中慈濟醫院看診，林姓醫師判定何女是因之前甲狀腺切除未完全、導致不適症狀，建議她再手術一次，何女並排定20日手術切除雙側甲狀腺，未料，術後隔天何女發燒症狀未改善，且出現咳嗽、吞嚥不適等症狀。

林男見何女出現症狀，卻遲至1月23日、何女昏倒後才幫她檢查，因而發現其食道在手術時劃傷，並接連3次為何女做清創手術，但傷口仍無法癒合，直到3月9日，林男便為何女重建食道，期間又發現何女有膿胸感染情況並施行引流術。

何女不滿的說，她在該院住了86天、歷經多次手術治療，直到4月15日，自認無法再信任，決定轉到別家醫院，前後共花費40萬元。林姓醫師在手術時劃破她的食道，且術前未善盡手術風險說明，損害她的醫療自主決定權，且導致她必須支出醫療費、看護費，還遭受薪資、精神損害，向醫師及醫院求償509萬846元。

林男自辯指出，食道損傷本來就是甲狀腺切除手術的既存風險，何女過去就曾接受過此手術，且何女就診時就說頸部腫塊壓迫嚴重、有手麻病徵，顯示她的腫瘤已壓迫到周遭神經組織，在切除時無可避免存有食道等周遭組織受損的風險。

法官認為，此案曾經過衛福部醫事審議會議3次鑑定，沒有相關證據認定林男在執行手術有過失、違反醫療應注意情事，但他術前未告知何女此手術可能引發食道受傷等併發症，確實侵害何女健康醫療自主權，醫師及醫院應連帶給付何女30萬元，可上訴。

(中時 )