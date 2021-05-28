原定2020年舉辦的東京奧運因疫情延期到今年夏天，但近期疫情未歇，要求東奧延期或停辦聲浪不斷，日本東京都知事小池百合子今天表示，東京奧運很難再延期。

日本放送協會（NHK）報導，小池今天在記者會上被問到東京奧運再延期是否是可能的選項之一，小池對此回應，若東奧再次延期，基本上將成為完全不同的奧運，選手的參賽意願與體力也會有變化，要東奧再次延期有所困難。

小池說，原則就是辦好安全與安心的東京奧運。

不過日本政府防疫分科會會長尾身茂今天警告，東京奧運與帕運可能造成變異病毒株進入日本境內的風險，須盡可能減少從國外赴日的人數。

尾身說，若所有赴日的外國人在出發前做好檢查、接種品質好的疫苗，應可避免病毒從國外進入日本，但現實上不一定能完全防堵。

他說，要是東奧如期舉辦，最重要的是盡可能減少外國相關人士赴日，國內也必須積極做好防疫措施。

(中央社)