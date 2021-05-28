一位攤商苦嘆，自從4月底到現在已經近2個月沒收入，食材也放到快壞掉，「真的快跑路了！」(摘自匿名2公社)

本土疫情大爆發，許多店家收入受到重創，加上全國實施三級警戒，路上人潮銳減。一位攤商苦嘆，自從4月底到現在已經近2個月沒收入，原本要擺攤販售的食材也放到快壞掉，坦言疫情若不快點結束，「真的快跑路了！」

該網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，受到疫情影響，從4月底到現在都無法擺攤，導致他近2個月沒有收入，已經負債累累。

原PO指出，在疫情爆發前囤了一些貨，到現在都已經快壞了，若疫情再不結束，「真的快跑路了。」他坦言，家中還有妻子、小孩要養，只希望這波疫情能趕快結束。

對此，不少人坦言，疫情真的很不樂觀，除非有疫苗，不然很難回到過去了。網友建議，這期間許多攤商紛紛轉型，改透過網路、電話預訂來銷售，或是直接和外送平台合作。「改用電話預購的，或是改賣早市場」、「很多都改外送了！現在只能試試這塊了啊」、「跟外送合作在家做吧，開發一些其他商品或進飲料來賣」、「在騎樓擺攤，量批少一點說，還過的去」

(中時新聞網)