最近消防職人夯劇「火神的眼淚」大受歡迎，連帶讓不少人開始注意自家的住宅火險的「配備」是否足夠？對此，台灣《保險法》權威劉北元指出，台灣每年因火災造成的損失合計就超過13億元，近日大家積極配合居家防疫，用電、用火機會大增，此時又正逢夏季高溫、缺水缺電的敏感時刻，民眾最好趁現在宅在家，趕快檢視住宅火險是否完善，做好風險轉嫁的規畫，讓居住更加安心有保障。

劉北元提到，根據消防署2019年的統計資料，全台火災造成的財物損失最高大約有6億3千萬元，房屋損失更達7億元以上，兩者合計就高達13.3億元，可以想見每年台灣因火災意外而造成的財產損失有多龐大。

劉北元也指出，由於新冠疫情日趨嚴峻，教育部也因應第三級警戒延長停課時間。家長與小朋友在家活動時間變長，居家相關的潛在風險也隨之增加，尤其用火不當或是小孩玩火闖禍而損失家中財物，或因此延燒左鄰右舍時，都可能導致難以挽回的悲劇與財務危機，投保住宅火險在現時更顯必要。

面對現在因應疫情而停止到校上課的孩子們，劉北元也建議無法在家照顧小孩的家長，假如擔心小孩在家玩火、偷騎車而闖禍，波及他人，不如透過加強保險規畫來轉移風險。

劉北元表示，除了包含第三人責任保險的居家綜合保險能發揮作用外，父母也可以透過「個人責任保險」來移轉小孩闖禍後的賠償風險。因為該項保險的保障範圍相當廣，舉凡損壞他人財物、玩火延燒隔鄰，甚至將來在學校玩耍、打球不慎傷到同學、逛街打破店家商品等狀況，只要是未成年孩童不小心導致他人財物受損或身體傷亡，都可以在對方要求賠償損失時，藉由個人責任保險獲得保障，為父母分憂。

(旺報 )