國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄28日新增1例本土個案，該確診者與日前確診的案5888按摩師互有關連，由於該按摩師染疫前後，曾到鳳山瑞竹街牌間打麻將與牌友互相傳染，牌友再到立信街牌間傳染給28日確診的民眾，目前麻將群聚案已有13人確診，高雄本土確診共累計44例。

經高市府疫調發現，28日公布的確診者案7010是50多歲男子，與鳳山賭場群聚案相關，由於案7010曾於立信街牌間與跟按摩師交互傳染案6365有相同足跡，經衛生局匡列採檢後確診，目前與相關牌間有關的接觸者共匡列583人。

衛生局指出，案7010在24日出現咳嗽流鼻水症狀，26日採檢、27日確診（CT值15），傳播能力相當高，其足跡包含5月21至25日上午8點50分至9點，曾至鳳山區Mr.里歐歐式早餐，5月21、24日中午12點至12點15分，曾到鳳山區文龍東路的新宿便當。

(中時 )