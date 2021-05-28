國內疫情拉警報，全國升級至「三級警戒」，為維持社交距離，請民眾減少外出及室內用餐，並鼓勵外帶，另至各場域除要多使用「簡訊實聯制」協助疫調外，也建議多利用非現金支付工具支付及轉帳，避免接觸風險。因此，外帶餐飲購物，付款交易可使用LINE Pay Money 電子支付，不但免接觸，而且實名，有助於日後疫調。同時，利用LINE Pay Money進行用戶間轉帳，用LINE好友即可轉帳，另帳戶儲值金也可提領至其他個人銀行帳戶，不必按ATM，免現金接觸，安全又免手續費。

中央流行疫情指揮中心也推動公共運輸系統的「實名制」，呼籲民眾使用已記名電子票證搭乘大眾運輸。一卡通公司表示，使用一卡通票證記名卡(包含聯名一卡通、數位學生證、敬老、社福卡)及LINE Pay Money電子支付，有助於疫調追蹤，及減少現金接觸之風險，也同步建議民眾，多利用線上點餐外送或實體店家行動支付後取餐外帶，保護自己也保護他人。

民眾也可利用LINE Pay Money進行用戶間轉帳，用LINE好友即可轉帳，免現金接觸，安全又免手續。另透過LINE Pay Money連結銀行儲值及提領，也可以作個人銀行帳戶間的資金移轉，由銀行儲值至LINE Pay Money帳戶全部免手續費，提領至其他銀行也有超過20家合作銀行，包含農漁會，有提領免手續費服務，民眾可多加利用。

此外，疫情期間減少外出，家中水電瓦斯費、停車費、有線電視費、社區管理等也可利用LINE Pay Money生活繳費功能繳付，免出門免接觸，隨時都可繳，安全又便利。另6月30日前只要當月使用LINE Pay Money消費任三筆以上，繳納指定生活繳費可享LINE POINTS 2%點數回饋，而5月底將截止繳納的房屋稅，完成指定條件最高可享5%回饋，請民眾把握機會使用。

一卡通公司也表示，因應國內疫情轉趨嚴峻，建議民眾多使用各式非現金支付方式降低接觸風險，LINE Pay Money全台支付據點已超過28萬處，生活繳費項目多達1,300項，涵蓋範圍廣可滿足民眾日常需求使用，也會陸續推出回饋補貼，陪伴用戶一起渡過疫情非常時期。

(科技)