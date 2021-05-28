台灣本土疫情急遽升溫，三級警戒延長至6月14日；行政院將推動紓困4.0，預算案預計6月3日送行政院會通過。前民進黨立委郭正亮表示，紓困金要盡快發放，若太晚發放，可能就會發生一些治安事件。

國發會主委龔明鑫表示，部分補貼和紓困相關措施將於6月4日開始執行。紓困將會以去年為基底，中低收入戶每個月會加碼1500元，3個月4500元。完全沒有保險、相關急難紓困額度為1萬到3萬。無一定雇主的自營工作者，每個月1萬元的補助金，為期3個月總共3萬。

郭正亮27日在《關鍵時刻》節目中舉美國為例表示，美國總統川普在任時，他的女兒在美國念書、當實習生，所以她有收入、繳過税。因此川普那個法案一簽，一個禮拜內她就領到支票，美國全國也都領到支票，因為每個美國人都有完整的支票帳戶。

郭正亮表示，當初川普在發紓困金的時候，有一個叫「Gig Economy」，也就是打零工的、有工作室的，都是收現金的。甚至於川普還想到，萬一一個月的房貸繳不出來，最長9個月，屋主不可以把人趕走，先還利息，繳不出房貸的人就能維持這個房屋契約。

郭正亮指出，馬英九時期的消費券，就是直接叫里長去發。我們真的要思考這個問題，就是要很快的發放，行政院長蘇貞昌要趕快想好，不然領到紓困金的時間，可能會拖到6月14日；而這兩個禮拜可能就會發生一些治安事件，因為有些人是靠現金吃飯。

像美國爆發疫情後，政府就曾採取封鎖等防疫措施，讓失業率飆升，多地治安狀況也不斷惡化，搶劫、偷竊事件頻傳；比如芝加哥繁華商業區「華麗一英里」發生集體搶劫案件，上百人闖入店家行竊，還一度與警方交火。

(中時新聞網)