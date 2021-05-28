資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）5月17日接獲員工通報，員工家人確診新冠肺炎並送醫治療，員工經採檢後，5月28日接獲通知確認為陽性。

資誠指出，在5月17日隨即匡列曾近距離接觸該員工者計21名，並執行預防性居家檢疫，不得外出且逐日回報體溫及健康狀況，目前皆無不適症狀。

資誠也強調，確診員工自5月14日起就因應所防疫分流政策居家辦公，PwC Taiwan也在5月16日進行台北所全面消毒，並於該員5月17日通報家人確診後，主動通知大樓管理進行全面消毒，並針對該員工作場域及公共區域再次進行消毒，同時封鎖該員工作區域兩星期，該區域所有人全數在家工作，禁止進入辦公室及至客戶端工作。

PwC Taiwan指出，因在家工作制度行之有年，資誠員工充分熟悉遠距工作模式，且該員工自本月起已未至客戶端工作，故不影響營運及客戶，資誠將持續積極配合政府防疫政策，強化防疫作為，並隨時關注員工健康。

(工商 )