三井林口Outlet再延長自主停業時間至31日 18:022021/05/28 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 再有業者因應新北市政府三級警戒延長，為了避免商場空間增加感染風險及擴大感染區域，MITSUI OUTLET PARK林口再宣布自主停業時間延長至31日，期間僅保持部分生活必需之店舖於每日中午12點到晚上8點營業，包含JASONS超市、Tomods、以及外帶熱食專櫃，設施北口亦有開放外帶外送區。 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 百貨同心防疫 營業時間調整 (中時 ) #自主停業 #時間 #31 #延長 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 返鄉要花7萬元 陸配想家歸不得 04:102021/05/18 焦點新聞 日本公費接種預約 搶破頭 04:102021/05/18 國際大事 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 110指考今起報名 新增考場違規項目「攜帶活體動物」 11:332021/05/18 新消息 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 生活熱門新聞 桃園今增22例本土確診 足跡遍及市場、水果行 - 生活 新北再增277例本土這一區最多 侯友宜：明日蘆洲6里設熱區中心 - 生活 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 桃園新增22本土案例 龜山清潔隊3人確診 - 生活 新北瘋傳最快今晚升四級警戒「全面封城」 侯友宜親自回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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