再有業者因應新北市政府三級警戒延長，為了避免商場空間增加感染風險及擴大感染區域，MITSUI OUTLET PARK林口再宣布自主停業時間延長至31日，期間僅保持部分生活必需之店舖於每日中午12點到晚上8點營業，包含JASONS超市、Tomods、以及外帶熱食專櫃，設施北口亦有開放外帶外送區。

(中時 )