疫情持續升溫，台北市議員汪志冰接獲台灣身心障礙者人權監督聯盟陳請指出，身障人士抵抗力較弱，而身障服務人員包括居服員、個人助理及手語翻譯員，需服務多名身障人士接觸，恐有互相傳染危機，因此，汪志冰要求，應將身障服務人員列為優先施打疫苗對象。

汪志冰指出，多數重度障礙者家庭屬經濟弱勢，從事販售公益彩券等工作，若家中有人染疫，所有家庭成員皆無法正常工作，且身障人士抵抗力較弱，因此，汪志冰要求，應將身障服務人員列為優先施打疫苗對象。

汪志冰指出，身障人士在生活和工作上不便，如身障者家庭有人染疫，不僅無收入更要負擔工作成本，造成極大經濟負擔，社會局應責成專責單位，及時提供必要人力及所需生活經費，以解決困境。

此外，汪志冰說，身障服務人員，包括居服員、個人助理及手語翻譯員，需服務多名身障人士接觸，恐有互相傳染危機，汪要求，應將身障服務人員列為優先施打疫苗對象，並提供他們充足的拋棄式個人防護設備包括防護衣、手套、口罩，以及酒精及消毒液等防疫物品。

另外，有些身障者需長期用藥，卻因疫情嚴重無法到醫院取得藥物及防疫物資；汪志冰要求社會局，應成立統籌食品、藥品、物資平台，以多元方式提供服務，同時可與外送平台合作，將物資送至行動不便身障者家中。

對此，社會局長周榆修表示，針對身心障礙者維持基本生活權益，目前居家式服務，皆以提供生活必要服務，如個人生活必要協助，含身體照顧、協助膳食等為原則，以降低環境接觸的傳染風險。

周榆修呼籲，身心障礙朋友先暫緩外出或其他生活非必要活動，以降低接受服務之染疫風險；身障者若確有居家式相關服務的需求，歡迎洽社會局委託單位，服務人員將視個案情形提供生活必要服務；待疫情緩和後，社會局將另行公告回復正常服務時間。

(中時 )