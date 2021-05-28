台股今(28日)開高走高，終場收在16870.86點，上漲269.25點，站回所有均線之上，今日帶頭領漲的電子權值股會不會又是一日行情？分析師表示，電子股成交比重有回溫，下周一(31日)要收月線，電子回神應該會延續到下周一，台積電、聯發科、鴻海等權值股應該都還有上漲空間。

台積電、聯電、聯發科、鴻海等權值股今日開高走高，但不少投資人可能都有個疑問，電子股會不會像前兩天一樣虎頭蛇尾、只是一日行情？摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，今日的整體盤勢走得非常不錯，雖然資金仍然在鋼鐵、航運族群，但電子成交比重有回溫，昨(27日)還占不到4成，今日有約45%，已稍微回溫，且因現階段資金的量夠大，現在占比45%-50%的金額已可比照之前的6成左右，加上下周一要收月線，電子行情應該會延續到下周一。

至於電子權值股台積電、聯發科、鴻海誰能帶頭衝？鐘崑禎分析，以台積電目前接近600元的價位來說，一定會有上漲的空間，先看籌碼面，從外資歷史持股比來看，目前水位偏低，再買進的空間大，就產業面而言，也沒有太大的問題，雖然5月有一些負面的消息出來，例如缺水問題，以及美國想自己蓋晶圓廠，並表示不想太依賴某一家公司，美方雖然沒有明講，但大家都知道指的就是台積電，以台積電的技術領先程度，就算美方釋出這樣的消息，短時間應該都還是會依賴台積電，即使國內法人或外資調降台積電目標價，就長線來看，有機會再越過之前679元的高點。

聯發科在創下1185元的新高價後，股價便一路向下，鐘崑禎指出，天璣晶片的市占率幾乎已超越高通，而語音助理裝置(VAD)市占率也不斷創高，對毛利率與獲利的提升都有相當大的貢獻，以今年的獲利來看，股價要站上1000元沒有問題，而以今日的收盤價961元來說，極具投資價值。

鐘崑禎表示，鴻海雖然釋出不少利多，包括電動車以及與國巨的合作，但如果從產業面來看，台積電、聯發科的利多展望都是比較具體的，而鴻海的利多則比較像是長遠的規劃，短線而言，天花板差不多約在130元，整體來說，台積電、聯發科、鴻海應該都還有上漲的空間，但他較看好台積電以及聯發科。

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(中時新聞網)