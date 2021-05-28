疫情蔓延迅速，花蓮縣府招募招募退休及在家醫事人力加入，為未來設置的社區篩檢站、疫苗注射團隊做準備。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

病毒傳染力驚人，花蓮今天再增9例，年紀最小3歲，分別是兩個家庭群聚感染，感染源也都是來自外縣市親戚到訪中鏢。因擔心疫情擴大，縣府緊急採購5萬劑抗原快篩試劑，並招募退休及在家的醫事人員加入，為未來設置的社區篩檢站、疫苗注射團隊做準備。衛生局長朱家祥說，中央配撥2200劑AZ疫苗今天到位，全數分配給縣內第一線醫護人員使用。

朱家祥在縣府防疫記者會公布，新增9例，分別來自兩個家族群聚，一個是昨天確診，感染源來自萬華案4260，造成花蓮案6556的家族群聚，案6556在內昨共5人確診，其中一人是花蓮縣政府員工，今天再增5名個案，此家族累計10人染疫；另一個是台南案5645來到花蓮東大門擺攤，傳染給咁爸爸家3個女兒及一個孫子，共4人的群聚個案，兩個家族中染疫年紀最長77歲、最小是3歲。

依據縣府衛生局公布，目前染疫個案的足跡都相當單純，集中在花蓮市與吉安鄉。衛生局也將針對染疫民眾居住大樓的住戶進行快篩，並希望住戶自我健康管裡。

有關個案有一人是縣府女職員，徐榛蔚表示，昨天已展開快篩，昨第一波111人、今天也有136人，快篩都是陰性，並針對染疫職員分流辦公處所社福館消毒以及大樓駐點團體人員快篩。

因疫情持續，徐榛蔚說，縣府已緊急採購5萬劑抗原快篩試劑，視疫情狀況，不排除增設篩檢站，另外如果有疫苗可供民眾施打，也會啟動13鄉鎮市同步注射，她號召退休、在家的醫護人員加入團隊，報名可洽專線（03）8246982衛生局醫政科曾小姐。

由於花蓮縣確診人數仍在增加，朱家祥證實，部立花蓮醫院不再收治一般門診、急症病患，改為專收新冠肺炎患者，不過只收治輕中症，重症患者仍由慈濟醫學中心負責收治。全縣專責病房106床，使用中29床，還有77床。

朱家祥說，中央配撥第二批2200劑的AZ疫苗今天到位，已分配到縣內10家醫療院所，供給第一線醫護人員注射，這是一場長期抗戰，仍呼籲民眾減少外出，這段期間親戚朋友間少互訪。

(中時 )