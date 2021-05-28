醫護在炎熱夏季，仍堅守崗位，替民眾快篩。(屏基提供)

國內新冠肺炎疫情延燒，造成百工百業生活不便及焦慮，但在這個艱難時刻，屏東有一群日以繼夜地堅守在崗位上守護大家的白衣天使，甚至有高齡78歲的醫師自願前往潮州快篩站頂著烈日高溫服務。

屏東縣長潘孟安感動地說，台灣最美的風景不僅只有人，還有滿滿的人情味，在疫情艱困之際，我們更應該彼此關懷身邊的人們，一起打贏這場戰「疫」。

潮州鎮近日疫情緊張，除了國軍出動化學兵展開2天全鎮大清消外，屏東縣政府也緊急設立社區快檢站，由屏東基督教醫院的醫護人員進駐負責。

「當科內line群組中po出募集自願參加社區快篩站醫師的消息後，過沒幾分鐘，科內的醫師，就紛紛挺身而出報名」，參與潮州快篩站行列的屏基家醫科醫師陳亮仁說，就連院內最資深的耳鼻喉科醫師羅一鳴也沒缺席，一同跟著屏東基督教醫院團隊前往支援篩檢工作。

從醫50年的羅一鳴，是屏東最資深的耳鼻喉科醫師，雖已78歲，仍每天樂於工作，幫病人看病，為了此次疫情他也挺身而出。羅一鳴說，耳鼻喉科醫師是最適合篩檢的科別，因為他們了解鼻子的構造，在篩檢時，會比別的科別醫師下手輕，篩檢民眾也比較不會不舒服。

當網友們看到羅醫生的照片出現在屏基醫院的臉書上，紛紛留言表示，「羅醫師真的熱情一點都沒變，跟20年前一樣，活力十足！」、「超佩服羅醫師，完勝年輕醫師的耐力與耐心！」「只有屏東人能這樣樂觀開心比YA」，羅醫師的活力與敬業，讓網友相當值得敬佩。

社區快篩站設立在戶外，醫護人員在炎熱的天氣下必須穿上全套的防護衣工作，滿頭冒汗、臉上壓痕、泛紅臉頰、濕透衣衫、手套蓄滿汗水是每天正常再不過的事情，雖然每天忙得不可開交，但沒人有怨言，完全展現醫護的專業態度及敬業精神，護理師感性的表示，只要民眾一句「您辛苦了」，就是最清涼消暑的解方。

(中時 )