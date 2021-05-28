年僅20歲的台灣小將梁恩碩27日在法國網球公開賽女單會外賽最終輪，以兩個6比2拍落英國女將達特（Harriet Dart），生涯首闖大滿貫會內賽舞台，人在國外的她也不忘關心台灣疫情，希望自己的好消息能帶給國內正面影響，盼台灣疫情早日好轉。

目前女單世界排名第295名的梁恩碩首輪碰上世界排名第36名的美國新星麥克奈莉（Caty McNally），不過比賽打不滿一盤就因對手傷退晉級。次輪碰上世界排名第199名的美國女將穆罕默德（Asia Muhammad），梁恩碩再以7比6（9）、6比4直落二過關。

昨天梁恩碩再以直落二盤拍落達特，除了個人首闖大滿貫會內賽外，也成為繼王思婷、李慧芝、謝淑薇、詹詠然、張凱貞後，我國史上第6位挺進法網女單會內賽的球員。

梁恩碩坦言自己在法網前狀態沒有很好，在紅土賽場單打都沒有贏過，所以在法網對自己的前信心跟期待都沒有很大，「能打這樣已經超乎預期，很開心能夠首次打進大滿貫會內賽。」

在國外拚戰的梁恩碩也不忘關心台灣疫情，看到台灣本土疫情持續升溫，她也希望自己的好消息能替台灣帶來一些正面影響，「西忘台灣役情能感快好起來。」

這次除了梁恩碩闖進女單會內賽，台灣網球「一姊」謝淑薇也將征戰法網，女單首輪將碰上大陸女將王薔，若勝出下一輪就可能碰上美國女將高夫(Cori Gauff)。

梁恩碩。（大會提供）

(中時 )