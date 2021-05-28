新冠疫情大流行後，戴口罩、勤洗手、禁足家中等生活方式成為常態，很多人發現自己的夢境內容有了很大的改變，甚至為一些夢境中的焦慮情節深感困擾。心理學家為此以大型問卷調查進行研究發現，疫情來襲後，約有9成民眾的夢中出現各種威脅，例如鯊魚、昆蟲或某種生物的攻擊，還有透不過氣、遺失口罩、數學考試等，但在疫情緩解後，夢境內容也出現疫情之後美好與乾淨的生活情境。

《英國廣播公司》(BBC)的專題報導說，從新冠疫大流行以來，很多人發現他們日常夢境有了很大改變，面對疫情帶來的新型生活方式，人們的大腦應接不暇，疫情與生活壓力被轉移到睡眠時的夢境中。

蘇格蘭的拉米奇（Fiona Ramage）說，「我夢見走在海灘上，岸邊滿是鯊魚，然後納悶著為什麼大家都不遵守社交距離。」現在很多時候夢見的都跟疫情有關，包括在夢中咳嗽而產生恐慌。日裔移民沙耶香說，她7歲大的女兒描述夢見疫情的情節說，「夢裡所有人都居家防疫，只有父母戴口罩，然後一家子人都在洗手。」智利的科爾特斯（Mariela Cortés）則說：「我在夢中想讓貓狗戴口罩，但牠們就是不要。」

疫情延續數個月之後，很多人夢境改變成忘記戴口罩遭到旁人羞辱，或者上街時只有自己戴口罩而其他人都不戴口罩，也有與親人擁抱時驚覺忘了保持社交距離。（圖／美聯社）

報導說，有一群科學家已經對此研究了好幾個月，美國哈佛大學醫學院（Harvard Medical School）心理學家巴雷特博士（Dr Deirdre Barrett）透過網路問卷，向大眾收集了約1.5萬筆夢境內容，經過研究分析後集結成《大流行之夢》（Pandemic Dreams）一書。研究指出，有許多人在疫情之初夢見各種威脅，包括被昆蟲或某種小生物攻擊，或者是透不過氣，常見的夢境還關在監獄或臨時數學考試，以及封城禁足和在家上學工作等等。

巴雷特的研究指出，疫情延續數個月之後，很多人夢境改變成忘記戴口罩遭到旁人羞辱，或者上街時只有自己戴口罩而其他人都不戴口罩，也有與親人擁抱時驚覺忘了保持社交距離等等。這種轉變顯示民眾染病的焦慮減少，但社交距離焦慮卻大幅增加。

愛丁堡瑪格麗特皇后大學（Queen Margaret University）心理學講師諾雷卡博士（Dr Valdas Noreika）解釋說，清醒的腦袋跟沉睡中的腦袋其實互有複雜聯繫，帶著強烈情感的事情通常會走進夢裡，在疫情中飽受威脅的人，未來很多年裡都很可能夢見那些事，「這種現象既有趣又悲哀」。

巴雷特說，她紀錄到的最新夢境是疫苗接種，許多夢到接種疫苗時，針筒上的標籤卻寫著「氰化物」，這很可能是潛意識中對打針的厭惡，並非反對接種疫苗。

報導表示，隨著疫情趨緩，巴雷特的研究顯示民眾心理情況有些改變，以前超過90%關於疫情的夢都是負面的，但近期已有少量報告是關於疫後生活的正面情景。例如自然環境變得更清潔、垃圾量少了，鯨魚游到岸邊與人們打招呼等等，這些夢境成為人們飽受疫情困擾後的喘息之地。

(中時新聞網)