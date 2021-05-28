俗話說，分手見人品，在愛得濃情蜜意的時候，任何人都是好人，唯有在分開的時候，才能真正清楚看出一個人的氣度，搜狐網命理專欄點名，射手座、巨蟹座、天秤座的人在談戀愛時最有風度，即使分手分得不愉快，他們也不會到處說壞話詆毀前任。

▍1.射手座

雖然射手座個性上有一點花心，但是談戀愛時對另一半還是很貼心，因為他們會主動為對方做許多貼心的事情。如果兩個人真的不合適，最後走到分手的階段，射手座從來不會去強求也不會撕破臉，他們會選擇好聚好散，因為對射手座來說，能在一起就是緣分，如果後續把對方說得很差勁的話，也間接代表自己的眼光有問題。

▍2.巨蟹座

巨蟹座性格善良老實，心腸很軟，他們認為雙方一旦分手就不必再聯繫，也不會再打擾對方。就算前任曾經傷害過自己，導致兩個人走到分手的階段，他們也不會去說對方的壞話或是報復。

▍3.天秤座

天秤座分手後從來不說對方的壞話，因為他們很相信自己的眼光，認為兩個人曾經在一起過，沒有互相傷害的必要，也不後悔愛過對方，所以面對舊愛，他們的內心依然充滿感恩，也能一直保留美好的回憶，就算對方傷害過自己，天秤座的人也不會在背後詆毀，可說是非常仗義。

(中時新聞網)