屏東縣獲中央撥配4000劑新冠肺炎疫苗，28日起為第一線醫護人員施打，預計在下周三前施打完畢，至於下一波疫苗到位後，同樣以醫護人員為優先施打對象，同時，第二類防疫人員包括消防、海巡及警察等，也將接續接種。
屏東縣長潘孟安苦口婆心勸說，國內本土疫情爆發前，不少人還在觀望要不要打疫苗，此次疫情越趨嚴峻，「真的不要再等了」，尤其站在第一線篩檢、診療的醫護人員風險最大，為保持醫事人力，維護醫療照護量能，將以醫護人員為優先施打對象。
同時，縣府也完成調查第二類防疫人員，包括消防、海巡、警察等施打意願，待中央再撥配疫苗，將盡速於33鄉鎮衛生所接種。
屏縣衛生局表示，4000劑疫苗將依14家責任醫院提報需求撥配3200劑，包含屏基、部屏、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院及南門醫院等。
其餘800劑則由屏東33鄉鎮衛生所提供轄區第一線醫事人員700劑，及支援社區篩檢站人員近100劑接種服務，預計下周三前全部施打完畢。
潘孟安表示，中央流行疫情指揮中心最了解全國疫情及醫療量能的分布狀況，縣府尊重中央調度，雖然屏東現階段分配到的疫苗不足以支應縣內需求，將繼續向中央爭取，以維護第一線防疫人員健康，守住疫情防線。
(中時 )
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