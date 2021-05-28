中國信託金控今接獲通知，旗下子公司台灣人壽2名內勤同仁確為COVID-19；截至今日為止，中國信託商業銀行有3名同仁、台灣人壽有3名同仁，合計6名同仁確診。

為保護同仁安全及避免感染風險，中信金表示，已針對確診同仁工作的辦公環境完成全面清潔消毒作業，2名內勤同仁各自接觸的同一辦公樓層的所有同仁全數實施居家辦公及自主健康管理。

中國信託金控呼籲同仁及客戶多注意自身與家人健康，身體若有不適，請儘速就醫，避開所有接觸感染風險的機會，保護自己、家人、同仁與客戶的健康。

(中時 )