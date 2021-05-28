桃園市清潔隊龜山區中隊3名隊員確診，桃園市新聞處公布收垃圾、回收物路線，包含坪頂區1路線，服務大華里、大崗里。楓樹幸福線，服務楓福里，幸福里、大崗里。新聞處強調，隊員出勤都有佩戴口罩，加上全區消毒，請民眾不需恐慌。

龜山中隊138人全部採檢，有20名列密切接觸者為居家隔離，龜山的垃圾清運將由鄰近中隊支援。另外龜山中隊3個分部，與確診者同分部採檢陰性後，需在家自主健康管理7天，其餘分部也無足跡交錯、互動者，採檢確定陰性後才能繼續上班。目前全案第1名隊員確診後，採檢138人，2陽、80陰、56檢驗中。此外也因為他重症，不方便疫調，因此感染源還不明。

確診事件傳出後，龜山中隊所有車輛全面消毒2次以上，桃園市環保局長呂理德、清潔大隊長羅文林也到龜山隊部，和支援的隊員們加油打氣，此外原本隨車人員2人，也增派1名大隊部人員隨車，希望支援的隊員們不需緊張。

(中時 )