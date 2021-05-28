和一群朋友出去玩，有些人總是說沒錢、買不起，但是到了需要購買重要必需品時，他們卻是花錢不手軟，讓人不禁好奇，這些人的財力究竟是窮還是富有。《搜狐網》運勢專欄就點名4星座最愛哭窮，但其實根本不缺錢。

金牛座：

務實的金牛座相當看重金錢，唯有金錢才能消弭掉他們的不安全感，因此他們會自行制定長期計畫，並切實執行，哪怕別人說他摳門，金牛座的人也會堅定信念，好好的開源節流。

巨蟹座：

感情上欠缺安全感的巨蟹座，經濟方面也需要擁有更多足夠的金錢，撫平自己的不安，因此在達到財富自由之前，他們會將錢花在刀口上，不會隨意揮霍。

處女座：

做事縝密的處女座對於花錢也十分謹慎，哪怕是買小東西也會貨比三家，找出CP值最高的才罷休，他們會制定詳細的收入和支出，無法容忍自己亂花錢。

摩羯座：

摩羯座做事謹慎，雖說他們不會亂花一些小錢，但如果是要買屋購車則會有詳細的規劃，並且做好收支紀錄，偶爾出現超支就會立刻分析原因，避免下次再犯。

(中時新聞網)