嘉義縣太保市市代會副主席吳宏哲日前在LINE轉貼疫情相關不實內容提醒朋友，被嘉義縣調站依涉違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」函送嘉義地檢署偵辦，檢察官訊後做緩起訴處分，吳應向公庫支付8萬元緩起訴金。

嘉義地檢署指出，吳姓被告明知新冠肺炎疫情相當嚴重，且衛生福利部已於今年1月15日公告為「嚴重特殊傳染性肺炎」，屬第5類法定傳染病，也明知不得散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，仍在5月中旬，以手機連結網際網路，登入LINE頁面，以陳時中名義公開張貼不實訊息，供不特定之多數人閱覽、分享，違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條散播不實訊息罪嫌。

檢察官認為，吳姓被告具地方民意代表身分，動見觀瞻，對地方公眾事務具一定影響力，其所發布訊息不實，造成社會恐慌、民眾誤判，不利疫情控制，但因他並無遭判有期徒刑以上的前科，犯後坦承犯行，深表悔悟，且發文用意是出於提醒市民在疫期勿外出移動，動機尚屬良善等情，予以向公庫支付新臺幣8萬元之附條件緩起訴處分。

吳宏哲也在臉書上表示，因關心民眾的健康安危，卻沒求證貼文是否真假就將它轉貼出去、造成大家的困擾深感抱歉，經過此次的事件也讓我上了寶貴的一課，提醒大家如有訊息傳達請確認真實性、保障民眾也保護自己。

(中時 )