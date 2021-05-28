阿妹有望加盟本屆《中國好聲音》。（資料照）

阿妹有望加盟本屆《中國好聲音》。（資料照）

浙江衛視《中國好聲音》今年開播10周年，日前傳因中國政府下令「停止一切綜藝節目海選活動」，不僅節目可能停播，且先前傳力邀周杰倫（周董）擔任導師一事也可能無疾而終。據本報獨家消息，其實《好聲音》節目組已擬訂應變措施，本屆將停止海選、改邀各地選秀節目出身的歌手登台演出，且導師陣容同樣列名四位，不僅周董回歸一事尚未凍結，本屆還邀來另一位大咖歌手坐陣，就是曾任第2屆《好聲音》導師的天后張惠妹（阿妹）。

張惠妹於第2屆《好聲音》擔任導師時，與另外三位導師汪峰、那英、庾澄慶互動精彩，助節目收視屢創佳績；對於加盟本屆《好聲音》，張惠妹的經紀人陳鎮川28日證實收到邀約，且「阿妹不排斥」，但目前卡關疫情影響，由於台灣近日疫情升溫，目前入境大陸需14天隔離加7天居家防疫，阿妹飛大陸完成隔離後是否來得及參與節目首錄，「時間是最大的問題」。陳鎮川說：「阿妹沒有排斥（接下這個節目），她對好聲音一直有很深厚的情感，但近期疫情狀況比較混亂，她還要安頓家裡的事，離開台灣三、五個月對她是很大的決定，對家人放心不下。」透露雙方對於時間等細節至今仍未確定。

其實近幾年很多節目陸續找上門，但阿妹為了陪伴曾於2018年因大腸癌開刀治療的媽媽，所有邀約幾乎婉拒、幾近停工狀態。張媽媽術後3年多來復原良好、狀況穩定，眼看媽媽健康情形都在掌控中，面對大批歌迷呼喚，阿妹決定下半年全面動起來，本打算這個月中與團隊開會，討論接下來所有工作細節，包括新歌、演唱會以及《中國好聲音》等行程安排，未料本土疫情突然嚴重爆發、國內娛樂相關活動停擺，目前只能先錄節目，演唱會則待明年疫情狀況再規劃。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )