台灣新冠肺炎疫情升溫，中華職棒在全台警戒升三級後一、二軍賽程全面延賽，味全龍在停賽期間除持續落實防疫，也響應頂新和德文教基金會發起的「疫情相挺、從我做起」運動，陣中球星王維中、徐若熙等人也都向各路防疫英雄致敬。

味全龍表示，希望透過影片，向各角落為防疫而努力的「英雄們」加油打氣，也期盼疫情未明、人心不安的情況下，能帶動球迷正向防疫，串連成台灣最堅強的防疫力量。

「龍王」王維中覺得，防疫期間最辛苦的是醫師和護理師，因為他們都得在醫院照顧病人，染病風險高，又無法陪伴家人，心理跟生理的壓力都非常大，所以他想說：「謝謝醫生，辛苦了！」

朱祥麟則想感謝全體醫療人員，他知道現在篩檢工作量很大，醫檢師不眠不休的處理、護理師穿著隔離防護衣協助，脫下來都是汗水，「謝謝護理師、謝謝醫檢師，辛苦了！我們都會在你們背後，一直為你們加油！」

劉基鴻則向辛苦的警察和消防員致敬，他說現在警察得不斷在外巡視，叮嚀民眾戴好口罩，而消防員則是沒日沒夜，冒著染疫的風險、載著染疫的民眾穿梭，「謝謝警察、消防員，辛苦了！」

被迫居家上班的父母們這波在家要上班又要照顧小孩也功不可沒，陳品捷說，他想替所有爸爸媽媽們加油打氣：「謝謝爸媽，辛苦了！」

徐若熙則是想到外送員對民眾居家防疫的貢獻，很多民眾因為防疫足不出戶、都靠外送解決三餐，他想說：「謝謝外送員，辛苦了！」曾陶鎔、吳東融、蔣少宏、郭天信、李凱威、林驛騰、林子昱等球員也在影片中謝謝所有堅守崗位的英雄。

味全龍還呼籲球迷們響應「疫情相挺、從我做起」，落實自我防護、盡所能為身邊的人提供心理與實質支持，一起為防疫努力，相信大家很快能回到球場團聚。

味全龍投手徐若熙。（味全龍提供）

味全龍劉基鴻。（味全龍提供）

味全龍朱祥麟。（味全龍提供）

(中時 )