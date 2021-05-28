這波新冠肺炎疫情在台急遽升溫，企業在啟動內部疫情管控之際，也調整自家的產品與服務，期盼能在疫情期間仍協助有需要的公司與民眾。

隨著疫情在部分縣市急速擴大，震旦行的震旦展示中心、智能應用中心皆暫停對外開放，並在維修服務上啟動遠端服務，採用遠端設備管理：ERIC物聯網主動式服務、智能客服中心：維修工程師線上遠端維修、設備故障排除：常見問題FAQ與簡易故障輕鬆排除，及行動客服APP。

震旦集團旗下互盛股份有限公司，除了推出「企業防疫數位轉型包」，協助企業快速啟動居家辦公外，企業內部也進行「安心服務措施」，包括全台公司實施分組異地辦公及視訊會議；內部嚴格實施每日體溫量測；無論在辦公室或外出，必配戴具醫療字號的口罩。

同時，為維護顧客健康，保養服務改依顧客意願執行；如顧客有維修維護需求，將遵循防疫措施前往處理；維修前後，確實完成洗手步驟或以酒精消毒雙手；人員實測專業訓練，以縮短完修時間；維修設備後，以酒精全面擦拭使用區域，如：操作面板、送稿機、手送台、前蓋等。此外，互盛展示中心，配合防疫措施全面暫停開放。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，此波疫情來勢洶洶，各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，不少企業早已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓員工在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

(中時新聞網)