陳時中2月在立法院面對吳斯懷的質詢時，脫口說出「世界怎麼跟的上台灣」，引起網友熱議。（圖／翻攝自立法院議事轉播畫面）

本土疫情爆發，死亡人數不斷攀升，至今仍未有足夠疫苗，中廣董事長趙少康今天表示，他主張撤換疫情指揮中心指揮官陳時中。同時，也有網友翻出2月26日立法院質詢畫面，面對藍委吳斯懷提問疫苗與經濟問題時，陳時中脫口說出「世界怎麼跟得上台灣」，而這段影片在PTT上引發網友熱議。

趙少康痛批，陳時中自大、剛愎、吹牛，並指他今年2月答覆吳斯懷質詢時，還誇口世界怎麼跟得上台灣，卻不快篩、普篩也不圍堵，造成現在疫情嚴重、士氣低落，他認為陳時中已經沒有能力，蔡英文應該跳下來擔任疫情中心的總指揮官。

有一名網友在PTT上表示，他在Youtube上發現一段2月時吳斯懷質詢陳時中的影片，並指其中一段十分精采，當時吳斯懷提問關於世界都在搶疫苗，「世界各國都陸續解封，我們怎麼跟得上？如何跟得上？」陳時中則回答「以現在的情況應該是說世界怎麼跟得上台灣，上半場是這樣」，接著他說「下半場是怎麼樣施打的效率能夠符合世界的交通」。

不過，吳斯懷則認為陳時中「太自信了」，並指出，「當我們的內閣政府官員太過自信，對國家來講是個危機。你說各國都要看我們，這句話會有歷史的紀錄。」

這段影片也引起網友熱議，「真敢講」、「到現在還是鬼話連篇，難怪被世界洗臉」、「現在應該要問台灣要怎麼跟上世界了」、「跩嘛，跩到開始走鋼索，玩起3+11的玩命遊戲」、「牙醫就嘴上功夫厲害，其他的算了」、「連吳斯懷都能打爆鬧鐘」、「囂張沒落魄的久，就是這寫照」。

完整還原! 太驕傲反打臉自己 "他"曾說:世界怎麼跟上台灣?!

(中時新聞網)