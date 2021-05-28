疫情嚴峻北病南送，彰基中華路院區收治確診病患。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情嚴峻，本土案例持續攀升，彰化基督教醫院配合中央疫情指揮中心調度北病南送，將中華路院區原本收治的慢性病患移轉其他院區，準備收治中部、甚至北病南送的確診病患。彰化基督教醫院院長陳穆寬表示身為彰化縣唯一醫學中心，承擔防疫重任責無旁貸。

疫情嚴峻北部醫療量能吃緊，中央疫情指揮中心調度全台醫學中心資源，陳穆寬表示，秉持同島一命、團結抗疫配合調度，由於彰化地區新冠肺炎確診數也逐日攀升，為了確保醫學中心的醫療量能能救治急重症患者，5月28日起，將中華路院區大樓的病人清空，移轉到南郭總院區救治，以便在中華路院區設置防疫專責病房。

陳穆寬指出，中華路院區原本就有10床負壓隔離病房，這週末會改裝 成為專責防疫病房，除了可以守護彰化及其他中部地區民眾，甚至可以配合政 府『北病南送』政策，紓解北部醫療量能吃緊的狀況。

彰化基督教醫院表示，已規劃完整動線與人員訓練，除了將盡速把病房升級為負壓隔離規格的防疫病房之外，對周遭環境的感染控制也做嚴密的規劃，「絕對不會造成附近環境與居民的困擾」。

目前預計於5月29日中午前，完成第一階段轉床，清出一整層樓病房，並開 始由工務協助設置防疫專責病床，屆時病室內負壓環境空氣只入不出，可為醫 護人員在走廊創造乾淨的環境，空氣排出病室時，會經由HEPA（高效率過濾 網）將髒汙病菌濾除後再排出戶外。

(中時 )