新冠肺炎疫情升溫，民眾生計大受影響，南投縣政府提紓困措施，包括縣有地租金減收2成等；南投市公有零售市場及南陽臨時攤販集中場，則是免收租金3個月，幫助攤商度過難關。

南投縣青年創業貸款期限為5年，並給予5年利息全額補貼。今年內領得建造執照和雜項執照者，除原建築期限外，免另行申請，自動延長1年。

8大行業及各類高風險場所，公告停業期間，依主管機關提供清冊，主動調降房屋稅率；娛樂業受疫情影響業者，可向稅務局申請核准扣除未營業天數，或未使用的娛樂設施，按比例核減娛樂稅額。

房屋稅開徵期間，因疫情治療隔離檢疫者，繳納期限延至6月30日。受疫情影響，已領牌照的交通工具不使用，可向監理機關辦理停駛，申報停用期間免徵牌照稅。

藝文展覽因疫情影響取消者，將優先安排明年度檔期，原核定補助表演受疫情影響取消者，核實補助前期製作籌備支出，以原核定經費1／3內為原則。

受疫情影響減班休息的勞工，提供薪資差額補貼，含全時勞工與部分工時勞工，補貼標準依照勞工減班休息前後薪資差額50％，按月發給，每月最高可領1萬1000元，最長可領6個月，即日起可向工作所在地勞動力發展署提出申請。

安心即時上工計畫，由公部門提供計時工作機會，讓休無薪假勞工從事簡易的防疫、清潔或庶務工作，每人每月最高工作80小時，按每小時基本工資160元補助，每月最高補助1萬2800元，每人最長補助6個月。

(中時 )