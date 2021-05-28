投入口罩、熔噴布等防疫產品成效顯現，加工絲、尼龍廠聚隆(1466)今年獲利大幅成長。28日在證交所要求下，公布4月稅後淨利1千6百萬元，年增242%，EPS 0.14元。

聚隆累計今年1-4月稅後淨利5千6百萬元，是同期歷史新高，EPS 0.5元。

聚隆表示，2020年因切入防疫商品，生產口罩，加上第4季尼龍價格好轉，使全年繳出獲利成績，揮別過去3年的虧損。今年首季，更因尼龍價格大漲，而帶動第1季每股盈餘0.36元，直逼去年全年0.38元的水準。

今年以來尼龍價格漲幅已達2-3成。聚隆表示，近期雖因中國大陸仍是供過於求，且在海外低價搶單，預估尼龍價格再漲不易，但應可望維持首季表現，價格保持在高檔，加上市場需求仍旺，目前產能利用率仍是滿載。

聚隆指出，最近因本土疫情延燒帶動口罩需求，目前口罩的產能已回到日產能70萬片，產能全開，不僅全產全銷，且庫存已去化的差不多。目前更進行強化產品組合結構，加上口罩需求轉趨旺盛，第2季營運表現應可維持成長軌道。

為提升產品獲利能力，並強化未來營運價值，聚隆指出，持續進行新產品的研發創新，2020年開始生產的色紗，標榜不經過染色，因全球環保議題，已吸引下游客戶的關注，預期今年可望放量生產。

為迎合客戶對環保紡纖產品的要求，以及市場趨勢，聚隆表示，公司研發的可回收尼龍在第2季陸續出貨，並可望在下半年放量。

(工商 )