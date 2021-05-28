時序進入盛夏，新冠肺炎疫情日趨嚴峻，消防救護人員，還要穿著悶熱的防護衣，運送病患，台中市消防局第三大隊發揮巧思，以空間分艙、人員分流的概念，改造了一款防疫救護車，將救護車後艙座位及擔架床間以透明壓克力板分隔，讓病患及救護人員各有獨立的冷氣空調空間，勤務結束後，也可縮短消毒時間。
台中市消防局曾進財局長表示，由於新冠肺炎傳染性高，救護隊員需穿著全套防護裝備執行救護勤務，但現為天氣炎熱高溫，非常悶熱不適，且每次執行勤務後，車內裝備器材需要清潔消毒及再次貼上膠膜隔離耗時又費力。本次構思為全國消防單位之首創，值得其他單位借鏡參考。
台中市消防局第三大隊指出，改裝想法，針對救護車後艙座位及擔架床間以透明壓克力板區劃分隔，讓病患坐於擔架床獨立空間內，可強化車內安全隔離效能，而穿著全套防疫裝備之執勤人員，於前座駕駛艙可安心使用冷氣空調，降低因空調循環造成感染之風險，並減低悶熱不適感，且因使用壓克力板分隔減少稜角隙縫，勤務結束後可輕易清潔消毒，從原本貼膜需耗時40分鐘以上，大幅縮減至5分鐘以內完成，大幅降低同仁感染風險與執勤負擔。
第三大隊表示，此次改裝作業由第三大隊大里分隊防疫救護專車優先進行改裝，大里分隊原本即為防疫專責分隊，從109年疫情開始迄今，執行95件新冠肺炎相關救護勤務，經有經驗同仁實際測試，且亦使用製煙機實際測試氣密情形，實際防護成效十分良好，第一線執勤同仁皆表示大幅減輕負擔及炎熱高溫之不適。
(中時 )
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