台中市消防局第三大隊以空間分艙、人員分流的概念，改造了一款防疫救護車，將救護車後艙座位及擔架床間以透明壓克力板分隔，讓病患及救護人員各有獨立的冷氣空調空間。（台中市消防局提供／黃國峰台中傳真）

台中市消防局第三大隊將救護車後艙座位及擔架床間以透明壓克力板分隔，讓病患及救護人員各有獨立的冷氣空調空間，經製煙機實際測試氣密情形，氣密性很好。（台中市消防局提供／黃國峰台中傳真）

時序進入盛夏，新冠肺炎疫情日趨嚴峻，消防救護人員，還要穿著悶熱的防護衣，運送病患，台中市消防局第三大隊發揮巧思，以空間分艙、人員分流的概念，改造了一款防疫救護車，將救護車後艙座位及擔架床間以透明壓克力板分隔，讓病患及救護人員各有獨立的冷氣空調空間，勤務結束後，也可縮短消毒時間。

台中市消防局曾進財局長表示，由於新冠肺炎傳染性高，救護隊員需穿著全套防護裝備執行救護勤務，但現為天氣炎熱高溫，非常悶熱不適，且每次執行勤務後，車內裝備器材需要清潔消毒及再次貼上膠膜隔離耗時又費力。本次構思為全國消防單位之首創，值得其他單位借鏡參考。

台中市消防局第三大隊指出，改裝想法，針對救護車後艙座位及擔架床間以透明壓克力板區劃分隔，讓病患坐於擔架床獨立空間內，可強化車內安全隔離效能，而穿著全套防疫裝備之執勤人員，於前座駕駛艙可安心使用冷氣空調，降低因空調循環造成感染之風險，並減低悶熱不適感，且因使用壓克力板分隔減少稜角隙縫，勤務結束後可輕易清潔消毒，從原本貼膜需耗時40分鐘以上，大幅縮減至5分鐘以內完成，大幅降低同仁感染風險與執勤負擔。

第三大隊表示，此次改裝作業由第三大隊大里分隊防疫救護專車優先進行改裝，大里分隊原本即為防疫專責分隊，從109年疫情開始迄今，執行95件新冠肺炎相關救護勤務，經有經驗同仁實際測試，且亦使用製煙機實際測試氣密情形，實際防護成效十分良好，第一線執勤同仁皆表示大幅減輕負擔及炎熱高溫之不適。

(中時 )