民進黨發言人顏若芳。（資料照片）

為何疫苗只來15萬劑？顏若芳稱「一次來太多難消化」 柯文哲轟：增加全台灣人民的憤怒！

對於民進黨發言人顏若芳解釋為何莫德納疫苗只來15萬劑，「因為一次來太多很難一次消化完」，台北市長柯文哲指出，講這種話只是增加全台灣人民的憤怒，這很明顯地是在不適當的時間講不適當的話。

衛福部長陳時中昨（27）日晚宣布台灣採購的莫德納疫苗，將有15萬劑於今（28）日下午抵達台灣，民進黨發言人顏若芳隨即在臉書表示，「好消息，15萬劑莫德納來嘍！！那個誰誰誰，說什麼軍火都買了，萊豬都吃了，連一支疫苗多沒有！」至於於為何只有15萬劑？顏若芳解釋，「因為一次來太多很難一次消化完」。

對於此疫苗爭議，台北市長柯文哲表示，我們有抗議，顯然美國也有反應，但是就實務上來講，台灣2300萬人，如果要打到70％產生群體免疫，每人打2劑，大概要3200萬劑，而現在來15萬劑，是政治意義大於實質意義，不過我們有意見，美國有反應，這也是好的。

而民進黨發言人顏若芳「因為一次來太多很難一次消化完」的說法，柯文哲指出，講這種話只是增加全台灣人民的憤怒，建議民進黨自己要去處理一下這個發言人，這是很明顯地在不適當的時間講不適當的話。

(中時新聞網)