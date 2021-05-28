疫情來勢洶洶，第一線醫護人員承受極大的風險及壓力，有醫護人員不敢頻繁穿、脫防護衣，以免造成感染風險，甚至為此憋尿，天主教仁慈醫院護理部主任陳美娟分享，穿上防護衣，裡頭「乾了又濕、濕了又乾」，頭髮滴水如下雨、護目鏡也起霧，甚至有同仁熱到中暑，她強調，相挺醫護的方式就是請大眾「非必要不出門」。

天主教仁慈醫院接獲新竹縣衛生局任務，設有自費快篩站，提供大眾前往篩檢，陳美娟透露，有時篩檢量一次多達10多人同時等待，2周前也曾接獲任務，晚間9點許開始為50多人採檢，直到清晨，甚至也有院外的任務，但陳美娟說，院內的同仁都很配合，臨危受命也毫不延遲。

陳美娟也曾穿上防護衣在第一線，她說5個多小時的時間，感覺防護衣濕了又乾、乾了又濕，有同仁擔心造成感染風險，甚至不敢脫掉防護衣去上廁所而憋尿，甚至因為防護衣密不通風，而造成中暑。也有同仁擔心，穿著防護衣坐在椅子上，會造成感染風險，因此採檢時，一律都站著不敢坐下。

「以最嚴格的方式防疫！」陳美娟說，疫情嚴峻之際，須以「把每個採檢民眾當成確診者」的要求防疫，有些民眾遠從其他縣市到院自費採檢，也會抱怨等待時間過久，但是陳美娟說，每次採檢完都須消毒一次，因此也只能請民眾耐心等候。

對於醫護人員的辛苦，仁慈醫院周邊店家不但不排斥，反而很溫馨，陳美娟說，有不少店家送慰勞品，以示支持與鼓勵，陳美娟認為，台北市、新北市的醫療負擔更大，如果心疼醫護人員的付出，對醫護人員最好的相挺方式，「就是非必要不出門」。

(中時 )