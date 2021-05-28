國內本土疫情持續在高峰，指揮中心日前宣布將全國三級警戒延長到6月14日。三級防疫生活要持續將近一個月，不少企業也以在家工作或分流工作的作業方式，降低同仁的感染風險，同時維持企業正常營運。

但從企業端來觀察，在家工作如何掌握同仁的工作績效與上下班的時間也是一大難題，不同於過往，人就坐在辦公室，可以隨時匯報工作進度，上下班也有打卡機制，即時掌握同仁的出缺勤動向。

因應在家工作的防疫現況，目前一半內勤同仁在家工作的「樂多多集團」，就透過線上的人資出勤系統，來掌握同仁實際工作的時間，採用開放IP打卡方式，由人資單位提供密碼線上簽到，在核算薪資時再由人資同仁重新核對IP確認工作時數，提供同仁彈性的作業方式。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應疫情延燒的現況，在三級警戒持續的現況下，企業積極謀求出路，調整營業模式，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的工作時程，為此1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，提供多元的人資管理工具，包含因應疫情現況企業端最需要的「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式；也可限定地址、限定IP打卡。除了提供APP讓在家工作的同仁透過遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。

黃若薇表示，因應疫情一日數變，企業需要快速反應提前部署，1111人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題，歡迎各企業人資主動致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)