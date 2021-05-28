因應防疫3級警戒延至6月14日，為避免群聚感染風險，南投縣內多數公、民營遊憩景點，包括溪頭、合歡山，還有九族文化村、泰雅渡假村等遊樂區，都配合暫停營業。

南投縣各觀光遊憩據點休園或暫停營業情形，分別是清境高空觀景步道、雙龍瀑布七彩吊橋休園；竹山瑞龍瀑布園區及竹山梯子吊橋（天梯）休園至南投縣政府公告開放日。埔里鎮地理中心碑、觀音瀑布、鯉魚潭都休園。南投縣日月潭遊客服務中心（舊風管所），視疫情狀況再行開放。

九族文化村、泰雅渡假村及杉林溪森林生態渡假園區都暫停營業。日月潭國家風景區管理處向山遊客中心、伊達邵遊客中心、埔里遊客中心、車埕遊客中心、向山日升月恆藝廊關閉。參山國家風景區管理處松柏嶺遊客中心，停止開放。

林務局東勢林區管理處合歡山森林遊樂區，關閉室內場域，住宿也暫停。南投林區管理處奧萬大國家森林遊樂區，暫停營業；九九峰森林步道封閉。

台大林管處溪頭及鳳凰自然教育園區休園，下坪自然教育園區暫停所有遊客入園，未來視疫情發展公告開放日期。台大梅峰農場、翠峰農場（卡爾小鎮）暫停營業。中興大學林管處惠蓀林場暫停營業。

清境農場、清境國民賓館暫停營業；清境小瑞士6月1日至14日暫停營業。車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區，暫停開放。

竹山菸葉館暫停營業至7月20日，竹山文化園區封園。南投市猴探井天空之橋暫停營業。信義鄉坪瀨琉璃光之橋暫停營業。台灣工藝文化園區閉館。

(中時 )