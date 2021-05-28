本土群聚風暴持續延燒，國內醫療量能告急，雙北更是重災區，為體諒醫護人員辛勞，尤其是前線的女性護理人員，有業者陸續贈送超過萬片涼感衛生棉，給疫情艱困的雙北共9家醫院女性醫護人員，對防疫盡一分心力。

近日確診人數暴增，匡列須進行採檢人數更達高峰，業者認為，醫護人員需全副武裝避免傳染，由於隔離衣、防護衣穿脫不便，在無法勤換衛生棉的情況下，更容易讓生理期來潮的女性醫護人員產生悶熱不適，

業者表示，提供愛涼感衛生棉產品，特別選擇攜帶更便利，採單片鋁箔隨身包裝的隨身包，確保衛生、乾淨清爽，讓一穿防護衣就是好幾個小時的女性醫護人員避免外漏等問題，希望替他們加油打氣，站在同一陣線對抗疫情

更有北醫護理人員表示，收到涼感衛生棉很感動，給大家像在蒸氣室裡面，能有涼涼的感覺，直呼感動到落淚。

據了解，業者目前已將萬片衛生棉物資陸續送達雙北9家醫院，不採親送，皆使用貨運方式送達，以避免人群接觸，除替醫護人員加油打氣，也對防疫盡一分心力。

(中時 )