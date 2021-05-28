美首批莫德納遲到1小時！警車護送15萬劑疫苗至冷儲中心

新冠肺炎本土疫情持續延燒，首批莫德納（Moderna）疫苗28日抵台，中央流行疫情指揮中心表示，預計2周內完成封緘檢驗，優先讓第一線醫護與抗疫人員施打。

地勤人員將裝有疫苗的貨櫃卸下，立即送往醫藥物流冷鏈倉儲存放。（范揚光攝）

這批莫德納疫苗共15萬劑，由班號CI5556的華航747-400型貨機負責載運，台灣時間28日凌晨從盧森堡出發，中途停靠杜拜，接著再啟程飛往台灣，下午5時左右抵達桃園機場。貨機落地後停靠在貨運機坪，地勤人員立刻卸下2個裝載疫苗的冷凍貨櫃，為求時效，海關人員在機邊驗放後，隨即在海關及航警護送下，將疫苗送往醫藥物流冷鏈倉儲存放。

中央流行疫情指揮中心表示，台灣向美國莫德納藥廠共採購505萬劑疫苗，首批15萬劑預計2周內可完成檢驗封緘並開打，有效期至11月。此外，莫德納疫苗在攝氏負15度至負25度冷凍環境中可保存6個月，在2至8度時使用期限是30天，2劑接種須間隔28天，使用彈性比較大。

根據第3期臨床試驗結果，2劑莫德納疫苗保護力達94％，高於AZ疫苗的81％，但不良反應的比例也較AZ疫苗高，常見不良反應包括接種部位紅斑、蕁麻疹及泛紅，極少數個案會出現臉部麻痺、腫脹等症狀。

(中時 )