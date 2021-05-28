市議員陳雅倫緊急聯繫多家廠商，調度購買400個透明防護面罩及6000個口罩，贈送給龜山清潔中隊。（陳雅倫提供／賴佑維桃園傳真）

各縣市展開防疫大作戰，第一線除了醫護警消人員外，清潔隊員也是防疫陣線的一群無名英雄。桃園市長鄭文燦公布桃園市龜山清潔中隊有三人確診感染新冠肺炎，引起清潔隊內部恐慌，市議員陳雅倫緊急聯繫多家廠商，調度購買400個透明防護面罩及6000個口罩，贈送給龜山清潔中隊，希望增加隊員的防護力，也期待確診者能早日康復。

陳雅倫表示，清潔隊員原本的勤務就是要幫忙消毒、清運垃圾、街道打掃等，常需要跟民眾接觸，防護設備很重要。尤其升第3級緊戒後，孩子停學在家、爸媽也居家工作，導致家戶垃圾量大增，每天的倒垃圾時間反而變成民眾群聚時間，加上清潔隊員還要處理居家隔離、居家檢疫者的家庭垃圾，以及各式各樣未分類的資源回收物，清潔車上隨處可見廢棄的汙染口罩、瓶瓶罐罐等，他們面對的風險其實不小於醫護人員。

陳雅倫又說，尤其新北與龜山一線之隔，像新莊樹林邊界的家戶垃圾也常往龜山大迴龍地區丟，增加龜山清潔隊中隊風險，因此才會號召民間社團大坪頂扶輪社及永大扶輪社一同，共同購買相關物資捐給龜山清潔中隊，她也積極建議環保局除了要趕快設法解決新北桃園邊界垃圾跨市亂丟的問題，保護桃園市民及桃園清潔隊員，還要為全桃園數千名清潔隊員增購透明防護面罩以及足夠的防疫物資，才能多一層保護。

據悉市面上的防護面罩因民眾搶購有缺貨狀況，環保局的大批採購可能須等到6月才會到貨。陳雅倫呼籲民眾善盡公民責任，丟垃圾時務必要戴口罩並將垃圾打包捆束好，勿讓垃圾飛散或暴露於空氣中，且資源回收物也可以在家就先分類好，不要讓隊員二度篩檢分類、暴露感染風險中。

(中時 )