1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態；除此之外，種類多元的免費線上職涯探索工具及心理測驗任你用，例如「九大職能星」等，更是廣受網友愛用，至今已突破120萬施測人次。

國內本土疫情持續升溫，隨著警戒層級提升，全台將延長停課至6月14日，各大學雖已採取遠距線上授課，許多大學仍在抗疫期間，由師生展現不同巧思，力行「停課不停學」的精神。

停課期間，適逢「全國高中物理實驗競賽」，本屆賽事由國立高雄大學、中華民國物理教育學會聯合舉辦。高雄大學應物系副教授余進忠表示，賽事繼4月11日「自然科素養測驗」，目前賽程進入「實作測驗」階段，原先規劃在包括高大等全台共27處試場，但近期疫情嚴峻，團隊決議調整方式，各隊伍分工「科學原理（解題）」、「實驗操作」、「數據分析」、「誤差分析與結論」等任務各司其職，再以視訊線上討論、上傳數據分析結果（論）。

而高雄大學也於日前，由校長陳月端、應用物理學系專任副教授余進忠，以宅配的方式，將350箱實驗材料郵寄給本屆「全國高中物理探究實作競賽」參賽隊伍。各隊透過網路視訊隔空進行實驗，再將數據分析結果（論）上傳評分，除了避免疫情群聚、中斷比賽，也首創「宅配到家做實驗」競賽模式，相關規定與注意事項可見。

余進忠說，透過上述模式讓學生不群聚，並得以進行實作競賽，為疫情下全國首創的宅配材料到家做實驗的競賽模式。後續決賽、線上實作簡報，乃至8月的壁報競賽，總參與高中生預計達6,200人次，提供全國有志投入理工學系的學生提早體驗科學實驗過程及口說簡報，對國教端學子起著一定影響力。

而位於中台灣的嶺東科技大學，也響應遠距教學「停課不停學」的精神，將校園精神「LEARNING TRANSFORMS U＃學習無設限」有效傳達展現，並與藝術創作型網紅阿蕉合作巨幅插畫裝置藝術，藉由活潑的創作圖像，表現現今學習的方式與樣態，也為疫情期間注入一絲的溫暖與希望。

被網友譽為「非典型藝術家」的阿蕉是跨領域創作者，有專屬的插畫品牌「BaNAna Lin 阿蕉」。個人品牌獨創鮮明形象，獲得大眾好評，常與許多暢銷品牌及機構合作，將藝術轉化為商業與公益價值，近來更為新型態倡議平台《500輯》繪製封面，吸引更多質感青年關注。

阿蕉表示，作品「Now＆Future」，象徵「將未來建構在每個當下的累積」，並運用時下流行的語言、生活模式等文化知識轉換成圖像符碼，在超現實插畫設計構圖下，以校園做為學習的基石，培養年輕世代對自我專長領域的啟發，藉由科技應用，透過網域串連夢想的實踐，展現獨特的創意能量。

嶺東科大表示，「LEARNING TRANSFORMS U＃學習無設限」是由學校英文簡稱「LTU」所延伸的品牌精神形象，也正符合疫情影響之下的學習模式。學校致力打造多元、創意有活力的藝術校園，未來有計畫與更多新生代藝術家合作校園裝置藝術。首波作品很榮幸能與阿蕉合作，亮相時機雖因疫情停止到校上課，無法讓師生近距離感受藝術的溫度，但相信透過社群媒體的傳播，也能在線上學習的期間，帶給大家正面能量與希望。

創作型網紅阿蕉為嶺東科大所創作巨幅插畫裝置藝術「Now＆ Future」。（圖/嶺東科大提供）

(中時新聞網)