Karencici。（華研國際提供）

新加坡歌手Gentle Bones（陳卓義）與Karencici合作的新歌〈一天加點愛〉，兩人疫情下跨國界、遠距離合作，雖沒正式面對面，單憑簡訊和語音聯繫，卻一拍即可，僅1個月就交出成品。提到和Karencici的越洋合作，Gentle Bones說：「一年前偶然在YouTube上看到她的〈Sorry Mama〉MV，覺得她很有才華，風格又很強烈，所以透過經紀公司立馬邀請了她。」

Gentle Bones曾於2018年，以英文歌手之姿，和出身新加坡的華語天王天后林俊傑、孫燕姿、蔡健雅並列數位音樂巨擎Spotify新加坡年度金曲前五名。直至去年Gentle Bones 正式進軍華語樂壇，首支中文單曲〈你還不知道？〉發行1個月突破100萬次閱聽率，並攻下32％新加坡中文音樂總串流收聽率，佔了三分之一強，此外，上個月也在「Youth Music Award」一舉拿下「年度流行歌手獎」、「最佳年度單曲獎」、「觀眾票選大獎」三大獎，實力堅強。

〈一天加點愛〉的遠距戀愛學由Gentle Bones所發想，他笑說：「自己沒有體驗過遠距戀愛，所以是聽了朋友分享的經驗後啟發的多層感觸，覺得在一段關係中，學習如何尊重彼此的生活節奏、並同時平衡對彼此的想念是最重要的。」Karencici也不排斥遠距離戀愛：「我覺得遠距離戀愛很好啊，只是一開始會很辛苦，但堅持下去的結果都是很美麗的，就像首歌一樣，堅持就是勝利。」

(中時 )