過去一年，「在家上班」儼然成為新趨勢，尤其是近期疫情升溫，不少企業紛紛跟進「在家上班」、「異地辦公」。新型態的上班模式，對勞雇雙方來說，都是個大轉變！對主管而言，沒辦法臨時召開實體會議，也無法走到某位同仁身旁，及時討論、察看進度，無法時時刻刻掌握排程，心裡難免不踏實。

但在家工作的員工，也沒這麼好混！面對家中溫暖的床鋪、3C產品，或是停課在家的小惡魔，這些誘惑和干擾，都會打亂上班族原本在公司上班的節奏。如何維持如同在辦公室工作的效率，也成為上班族的新挑戰。不過如果好好把握在家上班這段時期，很有可能讓主管看到自身的優點。一起來看看，把握哪些原則，能讓在家上班為你加分，得到主管青睞呢？

1. 建立排程，並定期回報進度

2. 隨時掌握主管訊息，切勿失聯

3. 條列式會議內容，清晰報告

4. 不只執行現有進度，也主動提案新規劃

5. 協助其他同仁處理公事(在家上班不便處理者)

6. 上下班除雲端打卡，可和主管口頭報備

其實這6點概念，都是提醒自己「主動」的重要性。畢竟「在家上班」，身旁少了人督促，進度需要自己掌握，主管難免焦慮，這時如果員工能控管好自己的排程，回訊不拖拉、報告清楚明瞭，就已經讓主管放心不少；倘若加上提案新規劃、甚至協助處理其他同仁之公事，你認真負責的一面，自然會因為「在家上班」而加分不少。

而不少實施「在家上班」的企業，都用像1111人力銀行「1HR人資管理系統」這類系統，無論身在何處都能遠端打卡！提醒上班族朋友，即便遠端打卡後，若能和主管口頭打個招呼再下班，這負責任的心態，也能提升主管對你的好感度喔！

因應疫情，1111人力銀行「1HR人資管理系統」現正免費開放給全台企業使用，提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能，期盼攜手共度疫情難關。

(中時新聞網)