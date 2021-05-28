隨著三級警戒延長，在家上班的人也愈來愈多，但筆電熱賣，台灣頭到台灣尾一機難求，這時候不妨考慮整機系統，也就是我們常說的「桌機」、「PC」，只是1組個人工作站，通常要主機、螢幕、鍵盤滑鼠、視訊鏡頭，整套下來所費不貲，今天就來分享超省錢的個人辦公室採購心得！

宅在家工作的情況將會持續好一陣子，除了一般的文書處理，有些人也會有會議需求，甚至有人要在家使用繪圖、剪接軟體，這個時候整機系統就是你的好夥伴，絕對是第一選擇，本篇將針對居家防疫期間，建構自己在家工作的場域，第1我們先來看看購入桌機有哪些省荷包方式？

●自組電腦

一般我們自己買好處理器、記憶體、固態硬碟、電源供應器、顯示卡、電腦機殼回來自己組的電腦，總價相對會比品牌電腦便宜，為什麼呢？因為去買整台幫你裝好，隨插隨用的品牌電腦，需要人力組裝和測試，這些都會算進產品成本上，再加上廣告行銷、產品利潤才會等於售價。因此在相同硬體規格下，自組電腦省下部分成本，等於我們自己DIY省下了人力組裝費用，價格自然便宜，換句話說，在相同價格下，品牌電腦可以買的硬體規格會相對較差一點，一分錢一分貨！

以網拍市場來說，若你今天有時間耐心和專業，一個一個自己去買零件湊，

預算在一萬元以內，你可以買到8核心處理器(Intel X 5620) +8GB飆速記憶體+SSD240GB固態硬碟+550w電源供應器+GT710顯示卡+24型螢幕+文書用的鍵盤滑鼠，而這樣的規格，已經足夠應付一般的2D繪圖及影像剪接，跑LOL、CSGO、GTA5、楓之谷、仙境傳說等遊戲也不成問題，當然，本篇是以比較低的預算來作為選購的核心準則。

再進一步說明，有些人不太玩遊戲，顯示卡其實只要入門級，甚至也可以考慮直接使用內建顯示的處理器，所以電源瓦數不用那麼高，但又需要高階處理器的運算效能，另外又希望記憶體大一點，像這樣配置，在市面上的品牌電腦中就比較難出現，自組電腦就可以完全量身打造，所以價格高低也可以完全由自己選擇考慮。

電腦組裝其實不難，除了買本電腦武林秘笈來自學武功，網路上也有不少骨灰級玩家的教學，像是要安裝什麼樣的作業系統、文書軟體、如何整線、需安裝那些驅動程式和防毒軟體。要是直接選購新的個人電腦，店家當然會幫顧客搞定這一切，同時也不用擔心自行選購的零組件會不會有相容性的問題，實際運作穩不穩定。一般在店家買的品牌電腦在軟硬體組裝測試上，都有很嚴格的標準SOP，相較於自行組裝電腦，麻煩和問題相對會少的很多。

電腦組裝其實不難，除了買本電腦武林秘笈來自學武功，網路上也有不少骨灰級玩家的教學。（圖/取自pexels）

公司行號、網咖退役電腦

買二手電腦好嗎？當然這個答案也是見仁見智！

如果你有電腦軟硬體的相關知識，買二手電腦自然有機會撿到寶不踩雷，但若是你對硬體完全一竅不通，買二手電腦可要注意後面的保養和維修問題，其實道理就如同買中古車，在路上萬一拋錨，你得懂得基本的處理技能。

以我自己的經驗來分享，來看看8000元預算可以買到甚麼？我在網路多處比價後，在一個評價不錯，老闆很酷，且在華商場旁邊有實體店面的二手電腦店，訂購了一組號稱公司行號退役電腦，實體四核心I5處理器+CPU I5 3450四核心 (4C4T)+8GB記憶體+120GB固態硬碟+ACER主機板+WINDOWS 10作業系統+正版office2019文書軟體+24型Dell螢幕+文書用鍵盤滑鼠，當日到貨，外觀約8成新，而且排線孔都滿乾淨的。目前實測下來，文書辦公、網路追劇都順暢不卡卡，實際耐用程度可能得需實測1個月以上才能更加準確。

總體而言，買電腦如同談戀愛或吃飯一樣，看是要自己買菜回來自己煮，還是叫外賣，也有人會選擇直接上餐廳(現在不行喔~)，青菜蘿蔔各有所好，沒有絕對的好壞。除了看預算外，再三強調，適合自己的才是最好的，以上就是今天的省錢小資族電腦採購指南，僅供各位參考。另外在這也很推薦一項免費工具，給在家上班的辛苦人資HR和苦惱於怎麼計算員工出缺勤的老闆們，1111人力銀行的「1HR人資管理系統」可定位和綁定號碼，讓員工打卡請假都方便，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。讓人資可在雲端統計薪資及紀錄出缺勤，無需進入公司，目前提供2個月免費試用

，1111人力銀行與大家一起共體時艱，共度疫情！

(中時新聞網)