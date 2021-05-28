新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級警戒延長至6月14日，民生經濟受到嚴重衝擊，行政院27日拍板通過國發會提出的「紓困4.0」，追加2千100億元紓困特別預算，如果立法院31日三讀通過，部分補貼和紓困相關措施6月4日就可以開始執行。對此財經專家謝晨彥接受訪問直言，這本來就是應該做的事情，現在之所以要緊急提報紓困4.0方案，都是因為我們的政府對台灣防疫過於樂觀，對於新冠病毒太過輕忽造成，況且我們政府先前就有很多的機會，可以針對未來疫情可能的變化，就產業政策提出一些相應的部署和準備，可是這一年多來他們都沒有想到要做，所以才導致現在國內經濟因為防疫而陷入困境。

謝晨彥認為，政府規劃的紓困4.0方案個人僅補助三個月，只能解決短期收入減少的問題，事實上是無濟於事。

在個人紓困部分，行政院針對無一定雇主的勞工或自營工作者，包括小攤商，將發放每月1萬元的現金補助，可領3個月共3萬元。謝晨彥則指出，就新加坡過去的經驗，整體經濟要擺脫疫情的衝擊，至少要花三個月，不過現在台灣人民沒有足夠的疫苗可打，一時片刻恐怕很難將疫情控制下來，而且就算像陳時中所說，8月底台灣會有1000萬劑的疫苗，但以目前台灣的醫療量能來看，民眾要接種疫苗實現群體免疫也需一段時間，就此預估台灣的經濟或許要等到明年二月才有辦法擺脫陰霾，所以他感嘆，政府現在規劃的紓困方案還是只有補助三個月，僅能解決短期收入減少的問題，事實上是無濟於事。

由於全台學校停課也延續至6月14日，許多家長為照顧家中幼童向公司請防疫照顧假，恐影響家庭生計，不過國發會主委龔明鑫27日卻表示，因申請「防疫照顧假」的人沒有經濟損失，目前未列入紓困考量。謝晨彥說，拜託政府苦民所苦，站在老百姓的立場想事情，小孩停課在家，家長除了要照付學費，因為沒人照顧還不得以要向公司請假，謝晨彥表示，自己有很多在竹科上班的朋友，目前都暫時申請留職停薪，因為他們發現一直請防疫照顧假，會拖垮公司工作的進度，所以有很多人會因為這次的三級防疫警戒少了收入的來源，讓他們的生活變得很艱困，希望政府能體恤給予適當的補貼。

謝晨彥完整影音訪談點此觀看

(中時新聞網)