台灣防疫失守5月中旬後全台多處升三級緊戒，觀光、餐飲等產業再次受到衝擊，反觀也有許多企業採分流上班，讓工作線上化，電商網購的業績直線上升，筆電、平板更是一機難求。

為了防疫需要乖乖待在家中，連房仲服務都不斷推陳出新，除了以往的線上看房服務，更有貼心的不動產經紀人表示：因為已經習慣過往的工作模式，雖然分流上班，但在家閒不住，便會自己到物件的地點，拿出自拍神器邊錄邊介紹，而公司也定時推出線上短影音，希望提供更多實用的資訊，給有租屋、買屋需求的消費者。

網友打趣說：「居家防疫有三寶—糧食、3C、網路，缺一不可」，網路成為人與人溝通最重要的平台，國內房仲龍頭信義房屋因防疫期間服務方式異動，網站的banner也需要即時更動，便在1111人力銀行開缺徵求平面設計人員。

其競業台灣房屋也在尋找可在家工作的攝影剪接師，工時彈性論件計酬，如果你本來是婚禮攝錄影師，近期正愁疫情攪和，很多預約都取消了，那麼不妨考慮轉換跑道斜槓職涯，做最有效益的運用，荷包也加減賺點進項吧。

(中時新聞網)