停課不停班延長，幼兒園及托育單位衍生退費爭議，市議員朱珍瑤2周內接獲超過10起陳情，指停課期間幼兒園應該退還午餐、點心及交通費等代辦費用，退費時間卻跟著停課時間一延再延，托嬰中心退費也不知道該怎麼處理，希望主管機關協助。

朱珍瑤說，疫情期間可以體諒幼兒園、托嬰中心、保母都相當辛苦，但是很多家長也面臨斷炊，希望早點拿到退費。先不論退費多寡，但連時程都不知道等到何時，希望市府教育局、社會局能站出來主動協助。

朱珍瑤補充，公立及非營利的部分收退費上沒有什麼問題，但私立幼兒園及托育部分法令規定模糊，兩周以來她服務處，已收到超過10件的陳情。幼兒園部分教育部早在本月21號即發文通告，重申依照「教保機構收退費辦法」，停課期間幼兒園應退還家長午餐、點心及交通費，但是停課期間一延再延，幼兒園退費的時程也只能一延再延，園方十分無奈，家長不滿的情緒也越來越高，希望市府教育局可以協調並律定幼兒園停課退費期程的原則，讓園方有所依循更讓家長安心。

0到2歲的居家托育面臨的退費問題則更為複雜，目前依照「居家托育服務收退費項目及基準」，並沒有規定因為疫情停托退費的方式及金額，須回到雙方的契約內容，但衛福部所公告的居家式托育定型化契約也沒有針對因疫情停托有明確的收退費規定；如果發生爭議，托嬰中心部分只能請社會局處理，送托保母者也只能請居家托育服務中心協調，或尋求消費者保護途徑。也因為如此已經造成部分私立幼兒園、托嬰中心、保母以及家長的關係緊張，未來也有可能影響桃園市幼兒托育的權利。

朱珍瑤呼籲，市府趕緊邀集私立幼兒園、私立托嬰中心及居家托育服務中心與家長代表，協調出這次長期停課停托雙方都可以接受的退費方式及退費程序，讓園方、保母及家長都可以安心面對疫情。

桃園市教育局表示，5月停課按照收退費標準辦理，6月代收代辦收費標準，教育部也已經公告。社會局也說，通常家長與保母都會簽訂定型化契約，針對傳染病防治法規範，不是定額就是按照比例退費，視合約內容規範。

(中時 )