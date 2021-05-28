新冠肺炎疫情燒，海關也遭受波及，財政部關務署基隆關證實，有1名海關人員確診，但是5月20日就已經禁止民眾進入辦公，所以目前不影響到民眾。

但是，有4名接觸員工也居家辦公，而海港大樓也全面消毒。

基隆關表示，當本土疫情爆發時，就已經超前部署，隔離板、防護裝備、口罩等皆落實，基隆關表示，目前關區運作正常，通關業務並未受到影響。

(中時 )