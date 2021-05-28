疫情燒向海關 基隆關1員工確診 18:572021/05/28 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關務署（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情燒，海關也遭受波及，財政部關務署基隆關證實，有1名海關人員確診，但是5月20日就已經禁止民眾進入辦公，所以目前不影響到民眾。 但是，有4名接觸員工也居家辦公，而海港大樓也全面消毒。 基隆關表示，當本土疫情爆發時，就已經超前部署，隔離板、防護裝備、口罩等皆落實，基隆關表示，目前關區運作正常，通關業務並未受到影響。 郵局陽性員工今確診 多名同事緊急快篩 桃園母子基隆姊妹 到過萬華確診 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #基隆關 #海關 #基隆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情狂燒多日 鄭麗文：蔡總統該親自出馬採購疫苗了？ 09:532021/05/18 政治 《金融股》確診者曾赴斗六分行 臺企銀：已妥善因應 12:002021/05/18 財經 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 確診或接觸確診者怎麼辦 蘇貞昌：請先待在家 10:012021/05/18 政治 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 12:182021/05/18 財經 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 09:002021/05/18 生活 財經熱門新聞 領股東會紀念品恐成防疫破口 華南金宣布延後發放 - 財經 想擺脫台積電、台灣？ 美商務部長爆在美蓋晶圓廠內幕 - 財經 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 輝瑞和國產高端差在哪？謝金河爆驚人發現 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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