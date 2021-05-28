疫情嚴峻，全台民眾外出皆須戴口罩；1名網友日前在火車上看見1名年輕少女在座位摘下口罩玩起手機自拍，少女不但將鞋子踩在前方椅背上，還上傳自拍照寫自己就是「防疫破口」，囂張態度讓人憤怒，直接遭人電話檢舉；目擊者則是之後離開座位到其他車廂，並告知列車長處理。

1名網友在Dcard上發文表示，他昨天搭乘火車自強號332次回家時，發現座位前方的1名女乘客正摘下口罩玩自拍，該女乘客不但將腳踏在前方椅背上，還不斷使用Instagram的特效自拍，甚至將照片上傳到網路上，備註文字稱自己是「防疫破口」，讓原PO看了相當傻眼，在文章標題寫「在火車上拉下口罩只為拍照？」

該網友在文中表示，他發現該名女乘客手上還戴著疑似醫院常見的手環，不確定對方是否剛從醫院出來，他當下發現時車廂內沒有什麼人，不敢當面制止對方，怕引起糾紛，他因此決定傳簡訊給台鐵的檢舉專線，接著再更換車廂，並當面向列車長舉報。

原PO決定傳簡訊給台鐵的檢舉專線，接著再更換車廂，並當面向列車長舉報。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友看到對方完全不注重防疫、誇張的舉止，紛紛留言痛批，「台鐵硬起來列黑名單」、「還有那隻腳是直接踩在別人椅背上了嗎？」、「好可怕，平常也都依賴台鐵回家，疫情間還有這樣的人，真的會不敢坐欸」、「做好自己本分這麼難嗎」、「真的自己不怕死不要害別人耶」、「直接開罰了」。

(中時新聞網)