台灣企業照顧員工福利措施可說是一家比一家好，在1111人力銀行的發掘下，讓更多民眾能夠了解企業致力於發展幸福企業典範。位於台中的台華精技，提供員工餐及制服，免去員工煩惱。另外，知名南亞科技更提供具競爭優勢的薪資水準，讓員工荷包滿滿。

台華精技是中部地區舉足輕重的鈑金加工製造商之一，主要從事各式金屬鈑材加工、開發、設計，從金屬鈑材進料開始，圖面繪製、雷射切割、NCT沖孔至攻牙植釘、折彎成型、及研磨銲接組裝，到最後的委外表面處理成品至客戶端，一貫化的生產作業與管理。

台華精技在2009年8月，正式進駐「台中精密機械園區」，秉持著品質優良、效率第一、服務滿意、創新開發之品質政策，滿足客戶各項需求。

台華精技總經理特助莊忠益表示，為持續成長、永續經營，台華不斷精進專業技術層面，把員工視為最重要的資產，因此相當重視員工福利，除法定基本項目，另有全勤獎金、年節獎金、員工生日禮金、生日餐敘、三節禮金、禮品，在食衣行全方面照顧員工。

例如食的部分，台華提供誤餐費、伙食津貼、免費供餐，讓員工在伙食費上沒有負擔；另提供員工制服，上班不用擔心額外的治裝費；行的部分則有員工停車位或停車補助，若同仁因公出差還有保險等。公司另有設置按摩室讓員工鬆一下，每周三、五特聘身心障礙體育會的視障按摩師到台華替員工服務，每位同仁運用上班時間、享有30分鐘的按摩時間， 並依照工作的勞力度或者有受傷者優先排序。

另外，看好半導體未來發展，南亞科技斥資3,000億元，規劃在新北市泰山南林科技園區，興建雙層無塵室12吋先進晶圓廠，計劃於今年底動工，2024年開始第1階段量產，月產約為45000片晶圓，預期可直接提供超過2000個優質工作機會，並間接創造產業鏈數千個就業機會。

首先，是提供具產業特色、競爭優勢的薪資水準，以及各類獎金、分紅入股、節慶禮券、優於法規的保險與休假等，名列台灣高薪100指數成分股。

再者，公司有健全人才發展機制，涵蓋核心能力、專業訓練、組織管理以及個人發展4個構面，並提供各類學習獎金與補助，榮獲國家人才發展獎、勞動部人才發展品質管理系統金牌認證之肯定。

「員力覺醒行動方案」（WAKE Up Actions），從「健康」Wellness、「貼心」Assistance、「感心」Kindness、「活力」Exercise 4個主軸，提供全方位福利措施，期達到打造幸福職場，造就一群快樂科技人目標。

南亞科技重視員工健康，設置保健中心，提供專業醫療及諮詢服務，定期為員工進行健康檢查，舉辦健康講座、心靈紓壓、戒菸諮詢、科技體適能等活動。同時，亦提供醫療補助與就醫優待，並獲新北市健康促進示範職場之肯定。

(中時新聞網)