今天傳出佛光山近日發函詢問指揮中心，並提及要進口嬌生疫苗，對此，國際佛光會秘書長覺培法師表示，的確在昨天有發文，希望為台灣進口疫苗提供給第一線醫護人員、警消人員等，會待政府回覆後，再繼續往下走。

覺培法師說，基於海外各地的信徒，希望幫忙，才會發文給指揮中心。

(中時 )