發公文買嬌生疫苗 佛光山：確有此事 18:552021/05/28 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠疫苗施打情況。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天傳出佛光山近日發函詢問指揮中心，並提及要進口嬌生疫苗，對此，國際佛光會秘書長覺培法師表示，的確在昨天有發文，希望為台灣進口疫苗提供給第一線醫護人員、警消人員等，會待政府回覆後，再繼續往下走。 覺培法師說，基於海外各地的信徒，希望幫忙，才會發文給指揮中心。 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 (中時 ) #佛光山 #嬌生疫苗 #指揮中心 #覺培 #法師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 蔡英文再為停電道歉 指示行政院檢討電力調度 11:292021/05/18 生活 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 《金融》三大法人轉買超 金管會強化2措施 10:012021/05/18 財經 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 生活熱門新聞 桃園今增22例本土確診 足跡遍及市場、水果行 - 生活 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 新北再增277例本土這一區最多 侯友宜：明日蘆洲6里設熱區中心 - 生活 新北瘋傳最快今晚升四級警戒「全面封城」 侯友宜親自回應 - 生活 疫情嚴峻北病南送 彰基中華路院區收治確診病患 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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