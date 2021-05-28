無論是職場資深老鳥、還是剛畢業新鮮人，想在職場一帆風順、步步高升，能力、專業很重要，但「聽話」學問不可少。所謂聽話，不見得是指照單全收，而是聽到之後，還要能解讀對方意思，再做出適當的回應。尤其，在面試時，懂得「聽話」更顯重要，這攸關能否能順利錄取。就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」分享參加星宇航空機場運務專員（地勤人員）的面試，以自身經驗提醒求職者面試時，要懂先「聽」再「回」。

原PO指初試就包括團體討論（英文）、中文問答、筆試（中＋英）3大部分，看來流程相當嚴謹。團體討論由考生隨意選人抽題目，及決定一人代表總結或多人總結。原PO該組抽到的是「安排美國行程給觀光客」，雖然沒去過美國，但靠著機智臨場反應結束這回合。

接下來，中文問答階段面試官針對公司的想法、如何向親戚介紹公司、何種特質適合這份職缺、是否遇過奧客或客訴的經驗，以及如何處理等提問，每人約回答2題左右。第3關筆試，考的是邏輯推理（選擇）、星宇航空相關知識（選擇）、基本算術、英文（文章改正、閱讀測驗、翻譯）。網友指出，寄出履歷到面試約有1個月，最好趁這期間做面試、筆試準備。

進入複試這一關，包含自我介紹及提問。在這裡，面試官特別強調「不要制式的自我介紹、不要太長、著重工作經驗並帶給你什麼。」這提醒可要認真「聽進去、並且真正做到」。因為，有人講太長、或把自我介紹講得過於背誦，結果被考官點明。所以，聽懂對方問題及要求再做適當回答才是上策。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，無論是初試、面試還是筆試，當面對各種求職Q&A，最忌諱為求表現、求速度，看、聽到問題還沒消失就一股腦兒栽進去。掌握「聽、解、答」3步驟，先注意聽、看問題，分析這背後涵意，在心中整理好思緒後再回答。面對不同產業的筆、面試，透過「面試經驗暨工作甘苦談」中許多前輩們的經驗，找到你要的資訊，事前多演練、多做準備，就能避踩地雷，完美呈現、成功謀職。

(中時新聞網)